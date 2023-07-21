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НовостиОбщество21 июля 2023 8:29

К 300-летию Екатеринбурга в вольере слонихи Даши в зоопарке проведут ремонт пола

Рабочие трудятся в две смены и планируют завершить ремонт к 10 августа
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В вольере слонихи Даши пол меняют, чтобы защитить ее ноги

В вольере слонихи Даши пол меняют, чтобы защитить ее ноги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вольере слонихи Даши в зоопарке Екатеринбурга полным ходом идет ремонт. Об этом рассказали в руководстве учреждения. Работы планируют завершить к 300-летию города, после чего на слониху вновь можно будет посмотреть в привычных для нее условиях.

- Павильон у Даши остается прежний. Но в вольере мы меняем пол. Он у нас совершенно стерся, стал гладким. А для здоровья ног слона он должен быть шершавым, - рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. - Даша получит дерево баньян (Дерево с самой большой в мире площадью кроны, - Прим. Ред.) с возможностью подвешивания в вольере продуктов питания и сена на высоту. Эту красоту посетителям мы представим накануне Дня города.

В зоопарке отметили, что сейчас строители работают в вольере слона в две смены, чтобы успеть до 10 августа. Сама слониха из-за этого пока не может выйти в вольер.