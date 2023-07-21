Полиция Нижнего Тагила открывает охоту на нарушителей ПДД

Стражи порядка патрулируют Нижний Тагил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с 21 по 23 июля в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проводят рейды и стоп-контроли на дорогах для предотвращения ДТП. Мероприятие получило название «Безопасная дорога». В нем задействованы сотрудники ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» во всех районах города.

Акцент сделают на поиске нетрезвых водителей и водителей, у которых нет прав на вождение транспорта. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

Стражи порядка во время проведения профилактической акции используют метод скрытого патрулирования – спецавтомобили без цветографического обозначения ездят по Нижнему Тагилу, а сотрудники полиции выявляют нарушения на дорогах.