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НовостиОбщество21 июля 2023 8:11

В Каменске-Уральском устроили облаву на дорожных нарушителей

Их ищут с 21 по 23 июля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На дорогах Каменска-Уральского дежурят сотрудники ГИБДД

На дорогах Каменска-Уральского дежурят сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД с 21 по 23 июля ищут на дорогах Каменска-Уральского и Каменского района нарушителей, который садятся за руль в нетрезвом состоянии, или же без водительского удостоверения.

По данным портала KU66.RU, водителей, которые грубо нарушают закон, привлекают к ответственности, а их транспорт отправляют на штрафную стоянку.

Также стражи порядка призвали жителей Каменска-Уральского сообщать о нарушителях правил дорожного движения в дежурную часть по телефону 3439 – 350-450.