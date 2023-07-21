В Каменске-Уральском устроили облаву на дорожных нарушителей

На дорогах Каменска-Уральского дежурят сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД с 21 по 23 июля ищут на дорогах Каменска-Уральского и Каменского района нарушителей, который садятся за руль в нетрезвом состоянии, или же без водительского удостоверения.

По данным портала KU66.RU, водителей, которые грубо нарушают закон, привлекают к ответственности, а их транспорт отправляют на штрафную стоянку.

Также стражи порядка призвали жителей Каменска-Уральского сообщать о нарушителях правил дорожного движения в дежурную часть по телефону 3439 – 350-450.