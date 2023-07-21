Правительство России расширило границы ТОР «Новоуральск»

Постановление об изменение границ ТОР подписал Михаил Мишустин
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Правительство России решило расширить границы территории опережающего развития «Новоуральск». Это поможет привлечь больше двух миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Постановление об изменение границ ТОР подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Расширение позволит создать около 700 новых рабочих мест. Бюджетный эффект оценили в четыре миллиарда рублей.
- Один из инвестпроектов предполагает создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок, - отметили в региональном правительстве.
Другой инвестпроект будет представлять собой техническое перевооружение завода, где изготавливаются трамвайные кузова. Это поможет продолжать выпуск вагонов как серийных, так и индивидуальных.
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