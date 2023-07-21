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НовостиОбщество21 июля 2023 8:04

Правительство России расширило границы ТОР «Новоуральск»

Это поможет привлечь больше двух миллиардов рублей частных инвестиций
Дарья ЧИПУРИНА
Постановление об изменение границ ТОР подписал Михаил Мишустин

Постановление об изменение границ ТОР подписал Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России решило расширить границы территории опережающего развития «Новоуральск». Это поможет привлечь больше двух миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Постановление об изменение границ ТОР подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Расширение позволит создать около 700 новых рабочих мест. Бюджетный эффект оценили в четыре миллиарда рублей.

- Один из инвестпроектов предполагает создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок, - отметили в региональном правительстве.

Другой инвестпроект будет представлять собой техническое перевооружение завода, где изготавливаются трамвайные кузова. Это поможет продолжать выпуск вагонов как серийных, так и индивидуальных.

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