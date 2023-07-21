В зоопарке Екатеринбурга рассказали, планируют ли они пополнить коллекцию большим бегемотом

Планов на пополнение коллекции большим бегемотом у зоопарка сейчас нет Фото: Николай ХИЖНЯК

В зоопарке Екатеринбурга есть слониха Даша, но нет большого бегемота. И похоже, в ближайшие годы коллекцию животных он не пополнит.

- Бегемота на данный момент нет, и мы не строим таких планов, - рассказал заместитель директора зоопарка по формированию и развитию коллекции Павел Грачев. - И в принципе по данному виду животных в России ситуация сейчас тупиковая. У нас осталось 2-3 учреждения, которые их содержат. И скорее всего они будут последними, кто их содержат.

Директор зоопарка Светлана Прилепина отметила, что сейчас в зоопарке больше заинтересованы в том, чтобы найти пару для карликового бегемота Евы.

- Это очень непростая задача. Найти самца-бегемота карликового достаточно сложно. Ева скучает, - сказала Светлана Прилепина.

До 2011 года в зоопарке Екатеринбурга уже жил один большой бегемот – Алмаз. Он умер в возрасте 36 лет. Всю свою жизнь он прожил в Екатеринбурге.