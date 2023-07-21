В зоопарке Екатеринбурга объяснили, почему вопрос о переезде из центра города больше не поднимается

О том, что зоопарк останется на прежнем месте в мэрии Екатеринбурга заявили еще в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке объяснили, почему вопрос о переезде учреждения из центра города больше не поднимается. Об этом директор зоопарка рассказала во время пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос журналистов о скромных площадях учреждения, из-за которых приходится искать тех животных, которых зоопарк сможет у себя с комфортом разместить.

- Никто не устанавливал стандарт, какой должен быть зоопарк по площади и видовому разнообразию. У нас он вот такой, - рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина. - И среди зоопарков России нас ценят и относятся к нам с уважением. Несмотря на малые площади у нас по разнообразию видов удивительно эффектная и интересная коллекция. И все зоопарки России и наши посетители, партнеры все знают, что наш зоопарк специализируется ан содержании мелкой экзотики, но мы можем позволить себе содержать и таких крупных, как слон. На самом деле зоопарк свою функцию и миссию, находясь в центре города на такой площади, вполне выполняет. Он и содержит животных, и сохраняет редчайшие виды, и просвещает наших посетителей. Нисколько у нас никаких комплексов нет по поводу нашей площади.

C 2015 года в Екатеринбурге велись разговоры о том, чтобы перевезти зоопарк на площадку рядом с Екатеринбург-Экспо. Планировалось, что в новом месте его площади вырастут в 20 раз. О том, что зоопарк в итоге переносить не будут в мэрии Екатеринбурга объявили еще в 2021 году.