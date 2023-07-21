Большинство жителей Екатеринбурга мечтают о даче

Своя дача есть далеко не у всех Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Екатеринбурге 66% горожан мечтают о собственном участке. Об этом со ссылкой на сервис Авито Услуги пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас своя дача есть только у 47% опрошенных, еще у 30% дача есть у родителей или же у ближайшей родни. У 24% респондентов нет своего дачного дома, но большинство из них хотели бы его приобрести: 18% - в скором времени, 48% - в отдаленной перспективе.

Всего опрошено 10 тысяч человек.

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