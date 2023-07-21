Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 7:29

Большинство жителей Екатеринбурга мечтают о даче

Собственный участок есть у 47% горожан
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Своя дача есть далеко не у всех

Своя дача есть далеко не у всех

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Екатеринбурге 66% горожан мечтают о собственном участке. Об этом со ссылкой на сервис Авито Услуги пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас своя дача есть только у 47% опрошенных, еще у 30% дача есть у родителей или же у ближайшей родни. У 24% респондентов нет своего дачного дома, но большинство из них хотели бы его приобрести: 18% - в скором времени, 48% - в отдаленной перспективе.

Всего опрошено 10 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru