Большинство жителей Екатеринбурга мечтают о даче

Своя дача есть далеко не у всех
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Екатеринбурге 66% горожан мечтают о собственном участке. Об этом со ссылкой на сервис Авито Услуги пишет ИА «Уральский меридиан».
Сейчас своя дача есть только у 47% опрошенных, еще у 30% дача есть у родителей или же у ближайшей родни. У 24% респондентов нет своего дачного дома, но большинство из них хотели бы его приобрести: 18% - в скором времени, 48% - в отдаленной перспективе.
Всего опрошено 10 тысяч человек.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru