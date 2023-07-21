Коммунальную инфраструктуру Салехарда наполовину подготовили к зиме

Салехард готовят к новому отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме, работы на данный момент выполнены наполовину. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Специалисты готовят к новому отопительному сезону системы тепло и водоснабжения, на которых сейчас проводятся капитальные ремонты.

К новому сезону нужно подготовить 167 километров сетей теплоснабжения, 221 километр сетей водоснабжения и 38 котельных.

- В перечне подготовительных мероприятий: замена сетей тепловодоснабжения протяженностью 1224 метра, промывка сети водоснабжения гидробародинамическим способом, — рассказывает глава Салехарда Алексей Титовский.

К сентябрю в городе создадут запас топлива и ресурсов для аварийно-восстановительных работ.