Евгений Куйвашев оценил ход строительства мусоросортировочного полигона в Нижнем Тагиле

Работы по строительству и оснащению комплекса будут завершены в 4-м квартале 2023 года. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

19 июля 2023 года глава региона посетил Нижний Тагил, где проверил ход строительства самого современного и экологичного в регионе мусоросортировочного комплекса.

Этот объект является частью регионального экокластера с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, где будет возможность получать качественные вторичные ресурсы.

Мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тыс. тонн отходов в год и полигон мощностью 129,5 тыс. тонн в год создаются в рамках нацпроекта «Экология».

На мусоросортировочной линии уже установлен барабанный грохот, с которого начинается автоматическое разделение отходов. Строители монтируют металлоконструкции для размещения пресса вторичного сырья, пресс-компактора и вихретокового сепаратора, устанавливают газовую котельную. Ожидается поступление конвейерного оборудования.

Строящийся объект является самым экологически безопасным на Среднем Урале. В частности, на участке компостирования в специальных климатических камерах органические отходы будут превращаться в универсальный техногрунт, который применяется для рекультивации старых свалок. А противофильтрационный экран и геомембрана предотвратят негативное влияние мусорных отходов на почву и грунтовые воды.

Комплекс позволит вовлекать во вторичный оборот огромный объем отходов. Бумага, картон, стекло, металлы, пластмассы и полимеры будут направляться компаниям, использующим вторсырье. Так, Нижнетагильский металлургический комбинат уже выразил заинтересованность в получении металлолома.

Ожидается, что работы по строительству и оснащению комплекса будут завершены в 4-м квартале 2023 года.