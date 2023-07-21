Тагильчанка обвинила соседей в слежке через видеокамеры

С соседей через суд взыскали 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила обвиняла соседей в слежке через видеокамеры. Чтобы решить вопрос, она обратилась в суд. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Соседи конфликтуют уже несколько лет. По мнению Ольги, живущей рядом супругами Натальей и Дмитрием, ей пытаются навредить. Женщина уверяет, что соседи заливали ее дверь клеем и меняли замки в секцию без ее ведома.

После всех этих инцидентов тагильчанка обратилась в полицию. Однако после проверки уголовного дела не возбудили. Тогда женщина решила установить камеры, направленные на ее дверь и щиток. Их сломали соседи. По этой причине свердловчанка была вынуждена снова обратиться в МВД. Соседей привлекли к административной ответственности за порчу имущества.

Уже позже соседи сами установили камеры. По словам Ольги, для того чтобы следить за ней. Подозревая неладное, женщина обратилась в суд. Она потребовала взыскать с супругов 100 тысяч рублей и убрать камеры. Судья выяснил, что соседи установили муляжи камер, и на момент рассмотрения дела они отсутствовали. В связи с этим с пары Натальи и Дмитрия взыскали 50 тысяч рублей.

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