В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда запустят движение по новым дорогам в Новокольцовском

О ходе строительства и реконструкции улично-дорожной сети рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Для создания комфортной жизни в микрорайоне Новокольцовском строят новую инфраструктуру, в том числе – дороги.

О ходе строительства и реконструкции улично-дорожной сети рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Он отметил, что администрация города оперативно отреагировала на обращения горожан с просьбами о благоустройстве территории в Новокольцовском микрорайоне. Сегодня строители работают здесь в ускоренном темпе, чтобы жители как можно быстрее получили благоустроенный объект с удобной инфраструктурой.

Так, на участке улицы Водоемной строят пешеходный мост через Исеть, проезжую часть, тротуары, пешеходные и велодорожки, благоустраивают прилегающую территорию.

– В сентябре 2023 года откроется долгожданный мост для пешеходов, жители получат прямой доступ к улице Щербакова и городской инфраструктуре, – отметил Рустам Галямов.

Вице-мэр пояснил, что весь проект в Новокольцовском должен завершиться в 2024 году.

Сейчас завершается строительство двух новых улиц – ЭКСПО-бульвара и Новосинарского бульвара. Так, Новосинарский бульвар стал шестиполосным. На одной из сторон дорога дополнена пешеходным бульваром с озеленением, где смогут отдыхать горожане.

Проезжая часть ЭКСПО-бульвара имеет по две полосы в каждом направлении, а также велодорожки и тротуары. Вдоль дороги обустроены зоны отдыха с качелями, скамейками, малыми архитектурными формами и клумбами.

– Строительство идет с соблюдением установленного графика. Движение по новым дорогам в Новокольцовском планируем запустить в сентябре 2023 года, тогда же начнет курсировать и общественный транспорт, – добавил Рустам Галямов.