Под Верхней Пышмой потушили крупный лесной пожар

Пожары продолжают бушевать в Невьянском и Кировградском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар под Верхней Пышмой. Огонь охватил 845 гектаров. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Однако на Среднем Урале пожары продолжают бушевать в Невьянском и Кировградском районах. Их площадь 1,5 тысячи гектаров. Огонь уже локализовали пожарные.

- Борьбу с огнем ведут 136 человек, задействовано 23 единицы техники, - отметили в областном правительстве.

Ранее в селе Шайдуриха под Екатеринбургом жуткий пожар уничтожил две улицы, а именно 41 дом. В огне погибла пожилая женщина, и пострадали двое мужчин. Сельчане рассказали, как боролись с огнем. Погорельцам помогали волонтеры, они привозили в населенный пункт вещи первой необходимости: постельное белье, газовые плитки и еду. Также они получили первые социальные выплаты.

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