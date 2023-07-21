Под Верхней Пышмой потушили крупный лесной пожар

Пожары продолжают бушевать в Невьянском и Кировградском районах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар под Верхней Пышмой. Огонь охватил 845 гектаров. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Однако на Среднем Урале пожары продолжают бушевать в Невьянском и Кировградском районах. Их площадь 1,5 тысячи гектаров. Огонь уже локализовали пожарные.
- Борьбу с огнем ведут 136 человек, задействовано 23 единицы техники, - отметили в областном правительстве.
Ранее в селе Шайдуриха под Екатеринбургом жуткий пожар уничтожил две улицы, а именно 41 дом. В огне погибла пожилая женщина, и пострадали двое мужчин. Сельчане рассказали, как боролись с огнем. Погорельцам помогали волонтеры, они привозили в населенный пункт вещи первой необходимости: постельное белье, газовые плитки и еду. Также они получили первые социальные выплаты.
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