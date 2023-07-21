В Кольцово на рейс до Антальи задержали на 7 часов

Отправку судна перенесли на 15:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту рейс до Антальи задержали на 7 часов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Кольцово.

Рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 8:25 21 июля. Однако отправку перенесли на 15:30.

- Причиной задержки стало позднее прибытие судна, - объяснили в Кольцово.

Самолет прибыл позже, поскольку ранее он также был задержан на восемь часов. Подобная ситуация произошла 19 июля. Тогда по техническим причинам судно отправилось с задержкой.

- Это тот самолет, который вылетел позже. Если он отправился не вовремя в прошлый раз, это значит, что и потом он прилетит с задержкой. Расписание серьезно сдвинулось, - добавили в аэропорту.

Ранее в Кольцово сотни пассажиров устроили бунт. Вылет из Екатеринбурга в Анталью задержали на 15 часов. Самолет должен был отправиться 20 июля в 13:10. Однако вылететь удалось только в 4:20 21 июля.

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