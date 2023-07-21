В Кольцово сотни пассажиров устроили бунт

На рейс были зарегистрированы 409 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры устроили бунт. Сотни человек ждали своего вылета в Анталью 15 часов. При этом они пожаловались на то, что им не предоставили отель и питание. Причиной задержки оказалась поломка самолета авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает портал Е1.

Самолет из Екатеринбурга в Анталью должен был отправиться 20 июля в 13:10. Однако вылететь удалось только в 4:20 21 июля. Из-за ожидания у пассажиров стали сдавать нервы.

- Многие решили уехать домой. Но людей с детьми не выпускают. Говорят: «Ждем прокурора, только он может вас выпустить». Народ просто хочет взять справки об отмене рейса. Тут уже скандалы, полиция. Рейс отменять не хотят. Но и еще переносы не исключают, - пожаловался ожидающий вылета.

Все же некоторым людям удалось получить справку о задержке рейса. Ожидать вылета пришлось 409 пассажирам, из них около ста были дети. По их словам, рейс переносили каждые 10-20 минут.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирам предоставили размещение в гостинице. Также ведомство уверяет, что ситуация находилась под их контролем.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. На момент публикации ответа от Кольцово не поступило.

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