В Нижнем Тагиле на салют в честь Дня города потратят 3 миллиона рублей

В шоу будут задействованы 1,2 тысячи пиротехнических изделий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на салют в честь Дня города планируют потратить почти три миллиона рублей. Шоу пройдет вечером 12 августа и будет длиться десять минут. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

- В промежутке с 23.00 до 24.00 часов (местного времени) в городе Нижний Тагил (акватория Нижнетагильского пруда) с использованием материалов и трудовых ресурсов Исполнителя, - сообщается в документации.

В шоу будут задействованы 1,2 тысячи пиротехнических изделий и 1,3 тысячи электровоспламенителей. Фейерверки будут запускать сразу с трех точек.

Напомним, что 12 августа на Дне города Нижнего Тагила выступит певец Олег Газонов. За его выступление заплатят 9,2 миллиона рублей. Артист планирует исполнить 22 песни, среди которых: «Морячка», «Солдаты», «Сделан в СССР» и другие.

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