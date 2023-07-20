В Нижней Туре водитель, пожизненно лишенный прав, устроил ДТП, где пострадала женщина

Фото: ГИБДД Свердловской области

44-летний пьяный мужчина, которого пожизненно лишили прав, устроил ДТП в Нижней Туре. Инцидент произошел 19 июля. Мужчина потерял управление и врезался в машины Chevrolet Klan и ВАЗ-21150, которые двигались в попутном направлении.

- В результате автоаварии водитель автомобиля ВА3-21150, 30-летняя женщина, с травмами обратилась в больницу, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. А в 2020 году по медицинским показаниям пожизненно утратил право управления транспортными средствами. Сейчас ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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