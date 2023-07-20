В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по детской площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 июля в Екатеринбурге мужчина стрелял из сигнального пистолета по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе. 43-летнего мужчину задержали сотрудники полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.

- Он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП - мелкое хулиганство, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщение поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. У стрелка изъяли сигнальный пистолет, а материалы по этому делу направят в суд для подробного рассмотрения.

Недавно «КП-Екатеринбург» рассказывала, кто убил владельца завода в Верхней Пышме. Главным подозреваемым по делу об убийстве 63-летнего владельца завода «Пластблок» Сергея Лухманова является бывший муж его возлюбленной Николай З. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

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