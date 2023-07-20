В Нижнем Тагиле на Дне города выступит Фогель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле на Дне города выступить известный певец Фогель. Концерт состоится 11 августа. Сама программа празднования Дня города рассчитана на разные возрасты жителей.

- Фогель покорил сердца подростковой аудитории. Надеемся, что будет такой же концерт, как и у Хабиба в прошлом году, который собрал очень большое количество молодых тагильчан, - сообщает в прямом эфире глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на Дне города выступит Олег Газманов. За выступление певца заплатят 9,2 миллиона рублей. Артист выступит с 22:00 до 23:00. Он планирует исполнить 22 песни, среди которых: “Морячка”, “Солдаты”, “Сделан в СССР” и другие.

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