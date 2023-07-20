Антимонопольная служба разрешила компании купить ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

Антимонопольная служба разрешила компании купить ТЦ «Дирижабль» Фото: Алексей БУЛАТОВ

У ТЦ «Дирижабль» может смениться владелец - его выставили на продажу. Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство «АТЛАС Актив» о приобретении компаний «Олипс» и «Торговый город «Дирижабль». Компания «АТЛАС Актив» занимается строительством жилых и нежилых зданий. К ней же относится компания «АТЛАС Девелопмент».

- Сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках, - считает Федеральная антимонопольная служба.

Приобретаемые общества занимаются арендой и управлением торговыми площадями. Когда произойдет купля-продажа, пока неизвестно.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала о том, что РЭК Свердловской области обратилась в ФАС России с предложением поднять тарифы на электроэнергию. В письме главы комиссии Владимира Гришанова сказано, что минимальная цена киловатт-часа составит 5,46 рубля, а максимальная – 5,49 рубля.

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