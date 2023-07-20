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НовостиОбщество20 июля 2023 13:54

В Екатеринбурге меняют схему движения автобуса №9 и троллейбуса №30

На одном из участков будут проводить ремонтные работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Троллейбус будет курсировать по другому маршруту

Троллейбус будет курсировать по другому маршруту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно меняют схему движения автобуса №9 и троллейбуса №30. Изменения вводятся с 24 по 31 июля включительно для проведения ремонтных работ на тепломагистрали на пересечении улиц Калинина и Ильича, а также на Ильича и Победы.

Автобус №9 перед остановкой «Промышленный проезд» будет курсировать по улицам Победы, 40-летия Октября, Уральских Рабочих и Ильича, после чего будет следовать по привычному маршруту.

Автомобилистов при движении просят заранее планировать маршрут.

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