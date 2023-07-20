Прокуратура выяснила, почему женщину сбил поезд на станции Ботаническая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, что женщину сбил тепловоз, потому что она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Инцидент произошел на станции Ботаническая днем 20 июля.

- Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Женщину госпитализировали с открытым переломом бедра в ЦГКБ №24. Пострадавшей стала 38-летняя женщина, которая приехала на Урал из одной из бывших советских республик.

Ранее “КП-Екатеринбург” сообщила о том, что 19 июля пешехода сбил трамвай. ДТП произошло на улице Пехотинцев в районе Новой Сортировки. Мужчина получил тяжелые травмы.

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