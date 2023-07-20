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НовостиНедвижимость20 июля 2023 13:19

В Преображенском парке начался второй этап благоустройства

Работы проводят на участке от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Преображенский парк снова благоустраивают

Преображенский парк снова благоустраивают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался второй этап благоустройства Преображенского парка в Академическом районе на участке от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина. Об этом сообщает пресс-служба РСГ-Академическое.

В парке высадят кедры, ели, березы, груши, ивы и яблони. Пешеходные зоны оборудуют несколькими видами современного дорожного покрытия, для этого используют гравий, асфальт, плитку и грунтовку.

Пешеходную часть у плотины расширят и оборудуют в площадь для проведения районных праздников и общественных предприятий. Также вдоль набережной появится подсветка.

Общая площадь территории, которую благоустроят в Преображенском парке, составляет более 15 гектаров.