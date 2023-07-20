Самолет из Екатеринбурга в Анталью задержали на 7 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов. На рейс ожидают 405 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет компании RED WINGS планирует вылететь в 20:10, хотя должен был улететь в 13:10. Причиной задержки авиасудна стало его позднее прибытие. Однако все это время ситуацию на контроле держит прокуратура.

- Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице «Азимут», - сообщили в ведомстве.

Недавно “КП-Екатеринбург” рассказывала, что утром 20 июля с задержкой в восемь часов улетел рейс Екатеринбург-Анталья. Судно авиакомпании RED WINGS задержалось по техническим причинам.

Ранее, 19 июля, в Кольцово рейс в Стамбул задержали на 10 часов. Причиной этому стало позднее прибытие самолета в аэропорт. Самолет в Турцию должен был вылететь в 8:50. Однако вылет перенесли на 19:10. На рейс зарегистрировался 91 пассажир.

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