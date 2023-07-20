На фестиваль по триатлону в Екатеринбурге зарегистрировались 1300 спортсменов

На финише участников ждет награждение медалями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 июля стартует двухдневный фестиваль по триатлону Ironstar Ekaterinburg. В соревнованиях примут участие множество спортсменов из разных дисциплин. Как рассказали организаторы мероприятия, всего зарегистрировалось 1300 человек.

- География фестиваля IRONSTAR постоянно расширяется, и в 2023 году мы открываем новую локацию – Екатеринбург. Это самый восточный наш старт, - рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Спортсменов ждут две дистанции: IRONSTAR 113 и SPRINT. На первой участники преодолеют 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21 километр бега. На второй - 750 метров плавания, 20 километров велогонки и пять километров бега.

21 июля фестиваль начнется с заплывов на открытой воде. Плавание пройдет в акватории Городского пруда. В этот же день пройдут женские и детские забеги. Юные спортсмены попробуют свои силы в детском забеге STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 метров. На финише каждого участника наградят медалью.

Завершит первый день фестиваля женский забег на 5 километров. IRONLADY. Девушки пробегут по променаду вдоль набережной Городского пруда.

22 июля зрителей ждет большой спринтерский забег: 750-метровое плавание, 20-километровая велогонка и бег на 5,25 километра. Также в плавании примут участие спортсмены международного уровня. Самый известный из них Андрей Брюханов – мастер спорта по триатлону.

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