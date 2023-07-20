СКР проверяет «резиновые квартиры» с южанами в Екатеринбурге

СКР проверит мигрантов на предмет нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоквартирных домов по улице Азина в Екатеринбурге жалуются на «резиновые квартиры», в которых проживают выходцы из стран Средней Азии.

После получения информации к острой ситуации подключились сотрудники Следственного комитета РФ по Свердловской области по прямому указанию и.о. руководителя регионального СКР Анатолия Надбитова.

Специалисты территориального следственного отдела проверят соблюдение миграционного законодательства, а также выяснят: законно ли пребывание мигрантов на территории России.

Кроме того, следователи намерены выяснить, как должностные лица смогли допустить пребывание иностранцев с нарушениями.

Отметим, что 19 июля на территории ЖК «Русь» на ВИЗе силовики провели проверку мигрантов на предмет законности пребывания в России.