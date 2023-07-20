На Сортировке трамвай сбил пешехода

ЧП случилось днем 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки трамвай под номером 23 сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Пехотинцев днем 19 июля. Информацию о происшествии подтвердил в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- Мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на станции Ботанической женщину сбил поезд. Ее увезли на скорой с открытым переломом бедра.

- Сообщение о травмировании поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 12.47 от старшего врача скорой медицинской помощи, - прокомментировали в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. – На место происшествия выехала и в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

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