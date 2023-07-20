В Екатеринбурге число ДТП с участием самокатов в 2023 году возросло более чем в два раза

С 1 марта ПДД для самокатчиков ужесточили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В уральской столице с начала нынешнего года зарегистрировано 76 ДТП с участием самокатов и моноколес. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- Ранено было 78 человек, из которых 22 ребенка. Погибло два человека, - уточнили в ведомстве.

Стоит заметить, что число ДТП с участием самокатов в этом году по сравнению с прошлым увеличилось более чем в два раза. В 2022 году таких случаев, по данным ГИБДД, было зарегистрировано 31.

Напомним, что с 1 марта 2023 года были введены изменения в ПДД. Согласно им, электросамокаты, моноколеса и подобные транспортные средства не должны ездить со скоростью свыше 25 км/ч. Также теперь на край проезжей части разрешено выезжать только тем, кто достиг 14-летнего возраста.

Правда, эксперты скептически оценивают данные изменения в Правилах. Ведь самокаты и моноколеса не имеют госномеров, а значит, отслеживать нарушения водителей будет довольно сложно.