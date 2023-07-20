Парковку закроют 24 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге большую парковку на площади 1905 года закроют до 20 августа. С 11 августа на месте будет проходить фестиваль «Екатеринбург-300». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На месте парковки разместят сад. Его посетители смогут найти для себя разные развлечения, в том числе связанные прошлым и будущим города. На фестивале можно будет попробовать сдвинуть вагонетку и отмывать золото. Вход на мероприятие будет свободным.

- У фестиваля планируются два входа: первый через лесоповал, ведь до первого завода здесь просто валили лес для утилитарных целей. Второй вход - через зону будущего, давайте вместе помечтаем, каким он будет, наш любимый город. Комфортный город, стирающий грань между природой и архитектурой, - рассказала директор фестиваля Юлия Сорокина.

Саму парковку закроют уже 24 июля. Это нужно для того, чтобы успеть подготовить площадку к мероприятию.

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