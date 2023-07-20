На станции Ботанической женщину сбил поезд

Пострадавшую госпитализировали в ЦГКБ №24 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 20 июля, на станции Ботанической в Екатеринбурге произошло ЧП. Примерно в 12.40 на путях женщину сбил железнодорожный состав. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

- Сообщение о травмировании поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 12.47 от старшего врача скорой медицинской помощи, - прокомментировали в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. – На место происшествия выехала и в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники транспортной полиции уже установили личность пострадавшей. Это 38-летняя женщина, приехавшая на Урал из одной из бывших советских республик.

- С открытым переломом бедра ее госпитализировали в ЦГКБ №24, - уточняют в УТ МВД России по УрФО. – Обстоятельства случившегося будут установлены в рамках начавшейся проверки. По итогам разбирательств будет принято соответствующее процессуальное решение.