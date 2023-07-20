В Каменске-Уральском восстанавливают дорогу после смены труб

Трубу сменили еще в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском восстанавливают пешеходную дорогу после смены труб. Рядом с домом на улице Кирова, 9 прокладывали трубы. Об этом порталу KU66.RU сообщили в городской мэрии.

Смена труб велась на объекте еще в марте. Однако работы по восстановлению благоустройства начались только в конце июля. На данный момент на месте уже утрамбован грунт.

- Подрядчик восстанавливает плитку и обустраивают тротуар, - пояснили в администрации Каменска-Уральского.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на Уктусе планируют запустить мост через Исеть. Строительство объекта будет проходить в три этапа. Планируется уложить около километра асфальтового покрытия. Помимо этого, на объекте появятся тротуары, пешеходные зоны и велодорожки. Набережную вдоль дороги благоустроят.

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