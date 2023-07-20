Свердловский губернатор осмотрел школу в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел несколько объектов в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил, где наведался с визитом в школу №48, в которой только что завершили капитальный ремонт. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

Сейчас школа готова к приему учеников 1 сентября 2023 года на 95%. В здании заменили кровлю, полностью обновили фасад, коммуникации, поменяли все окна и двери. В порядок приведены пищеблок, спортзал, классы.

В школе №48 появился новый актовый зал на 150 мест, столовая на 100 человек, кабинеты логопеда и психолога, библиотека, музей, лыжная база, спортзал, спортплощадка, а также площадка для воркаута.

Особое внимание во время ремонта обратили на площадку для подвижных игр для учеников младших классов, которые посещают в школе группу продленного дня.