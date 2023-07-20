В екатеринбургском зоопарке новые жители

Хищники гинеты питаются курицей и молоком. Фото: екатеринбургский зоопарк

В екатеринбургский зоопарк прибыли полярные песцы и тропические генеты. Животных привезли из Новосибирска.

Песцов приехала пара: самец Альфа и самка Омега. Им всего один год. Пока они ведут себя осторожно. Первое время они совсем не шли на контакт с сотрудниками и сильно нервничали.

Песцов приехала пара: самец Альфа и самка Омега. Фото: екатеринбургский зоопарк

- Сейчас по чуть-чуть привыкают, самка начинает нюхать руки, это хороший знак. Пара отличается отменным аппетитом – они с удовольствием съедают всю предложенную еду – говядину, курицу, рыбу, а также овсяную кашу, овощи и фрукты, - отметили в зоопарке.

Гинеты также приехали парой. Две семилетние девочки быстро освоились в екатеринбургском зоопарке.

- Одна из сестер была замечена за поеданием еды из миски соседки. Часто они ели еду вместе из одной миски, затем одна самка ушла спать, а вторая продолжила трапезу. Узнать особенности характера сотрудникам еще предстоит, - пояснили в зоопарке.

Хищники питаются курицей и молоком. Но помимо этого они любят фрукты и овощи.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru