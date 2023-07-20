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НовостиНа здоровье20 июля 2023 9:09

За год в Свердловской области травмы получили 85 тысяч детей

Все чаще причиной обращения к врачу становятся электросамокаты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Огромное число детей попадают в больнице из-за электросамокатов

Огромное число детей попадают в больнице из-за электросамокатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 года в Свердловской области с травмами к медикам обратились 85 тысяч детей. В регионе резко выросло число травм от электросамокатов. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- 20 тысяч обращений в травматологию, из которых 4 тысячи госпитализированы. В ожоговое отделение поступило 700 пациентов, большинство из них прооперированы, - рассказывает заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9 Екатеринбурга Араик Петросян.

За первые шесть месяцев этого года в регионе пострадали 14 тысяч детей, большинство из которых пострадали от электросамокатов. Это скелетные травмы или же повреждение внутренних органов.