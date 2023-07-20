Под Алапаевском три дня ищут пенсионера, ушедшего собирать мох на болото

В поисках пропавшего мужчины участвуют больше 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске больше 30 человек уже три дня ищут 69-летнего пенсионера Александра Татаринова. В минувший понедельник около 10.00 мужчина побывал в гостях у знакомого в деревне Маевка и пошел в сторону поселка Зыряновского. С тех пор его больше никто не видел. Как объяснили знакомые пропавшего мужчины, в выходные он ходил на болото собирать мох. Вот и в понедельник зашел к знакомому, чтобы узнать у него, где поблизости его можно собрать.

- Поиском пропавшего пенсионера занимаются наряды патрульно-постовой службы, ДПС ГИБДД, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные, - сообщают в МО МВД России Алапаевский. - Помощь силовикам оказывают волонтеры и егеря. Стражи правопорядка применяют звуковые спецсигналы служебного автотранспорта. В поисковых мероприятиях задействовано более 30 человек.

В момент пропажи мужчина был одет в черную кожаную куртку, бейсболку цвета хаки, а также камуфлированные штаны. Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8(34346)3-42-25 или 102.