В Свердловской области план по ремонту дорог выполнен на 40%

В Свердловской области активно ремонтируют дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области план по ремонту дорог в 2023 году выполнен на 40%. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова.

Объем работ в рамках национального проекта по сравнению с 2022 годом удалось увеличить на 2-%. В этом году объем ремонта и капитального ремонта на региональных дорогах составит 207 километров. Еще около 30 километров дорог отремонтируют в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях. На это потратят 7,8 миллиарда рублей из бюджетов. Из этих денег 1,5 миллиарда направят из регионального дорожного фонда Екатеринбургу, около 600 миллионов рублей – Нижнему Тагилу.

В Свердловской области дополнительно начнут ремонтировать 78 километров региональных дорог. Регион уже получил 2 миллиарда рублей для ремонта и капитального ремонта объектов, контракты на которые ранее были заключены на 2024 год.