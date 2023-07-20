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НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:01

Свердловский СК заинтересовался двумя ДТП, в которых самокатчики сбили детей

Следователи установят все обстоятельства произошедшего
Дарья ЧИПУРИНА
Обе аварии произошли 19 июля

Обе аварии произошли 19 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался двумя ДТП с участием самокатчиков, в которых пострадали двое пятилетних детей. Силовики установят обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

- В рамках проверок следователями СК России будут проведены все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествий и дачу ситуациям объективных правовой оценки, - пояснили в ведомстве.

После проведения проверок следователи СК примут процессуальные решения.

Напомним, что обе аварии произошли 19 июля. Одно ДТП случилось по адресу Инженерная, 41, другая на улице Белореченская, 28. Оба ребенка получили травмы. Их доставили в больницу. У мальчика и девочки диагностировали ушиб головы.

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