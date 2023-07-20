В селе под Нижним Тагилом из-за чаевых избили молодого официанта

Молодой человек после избиения обратился в полицию Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Тагила выясняет обстоятельства инцидента с избиением официанта на рабочем месте в поселке Лая под Нижним Тагилом. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Как стало известно полицейским из отдела полиции №21, молодой человек по имени Артемий на протяжении трех дней подрабатывал официантом в кафе «У мангала». 14 июля на него напал другой официант из-за чаевых и нанес ему черепно-мозговую травму.

- Полиция собирает доказательную базу. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказывают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».