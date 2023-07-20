У малыша начались судороги на борту самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самолете из Сочи в Екатеринбург ребенку стало плохо. Инцидент произошел 19 июля на борту «Уральских авиалиний». Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

- На рейсе из Сочи в Екатеринбург у ребенка внезапно начались судороги и он стал захлебываться рвотой. Малыша откачал мужчина с женщиной, - делятся свидетели произошедшего.

По информации очевидцев, на вид ребенку было не больше полутора лет. Больного малышка в аэропорту забрали медики. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий у авиакомпании «Уральские авиалинии и у пресс-службы Кольцово. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее, 21 июня, на борту «Уральских авиалиний» пассажирке стало плохо. У женщины, летевшей из Екатеринбурга в Москву, после взлета пошла кровь из уха.

- После медицинских манипуляций ей стало легче, кровь из уха остановилась, боль уменьшились. Она смогла продолжить полет, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

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