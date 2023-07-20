Самолет из Екатеринбурга в Анталью задержали на 8 часов

Самолет из Екатеринбурга он отбыл только в 8:24 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет в Анталью задержали на восемь часов. Вылета были вынуждены ждать 335 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Судно авиакомпании «RED WINGS» задержалось по техническим причинам. Вылететь самолет должен был еще в 0:25, однако из Екатеринбурга он отбыл только в 8:24. Однако все это время ситуацию на контроле держала прокуратура.

- Свердловской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - отметили в ведомстве.

Ранее, 19 июля, в Кольцово рейс в Стамбул задержали на 10 часов. Причиной этому стало позднее прибытие самолета в аэропорт. Самолет в Турцию должен был вылететь в 8:50. Однако вылет перенесли на 19:10. На рейс зарегистрировался 91 пассажир.

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