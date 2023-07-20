В Свердловской области не хватает специалистов по кибербезопасности

Чаще всего на работу берут it-специалистов с опытом работы от 2 до 4 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области наблюдается дефицит специалистов по кибербезопасности. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис Зарплата.ру.

По данным экспертов, в ближайшие три месяца в уральских компаниях будет не хватать специалистов по кибербезопасности – 26%, сетевых инженеров – 20%, руководителей команды разработки – 15%, специалистов по цифровой трансформации – 13%, продакт менеджеров – 10% и руководителей по информационным технологиям – 9%.

Кроме этого, в компаниях часто возникает потребность в фронтенд-разработчиках, бэкенд-разработчиках, тестировщиках, специалистах по data science и специалистах по машинному оборудованию.

Чаще всего на работу берут it-специалистов с опытом работы от 2 до 4 лет.