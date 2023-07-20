Девятиклассника из Екатеринбурга заподозрили в связях с СБУ из-за ссоры в игре

Аноним дважды позвонил в полицию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сотрудники полиции пришли к девятикласснику домой из-за анонимного обращения. Подростка заподозрили в сотрудничестве с СБУ. Об этом порталу Е1 рассказал осведомленный источник.
Звонивший в полицию рассказал, что школьник может готовить диверсию от имени украинской спецслужбы. Силовики пришли домой и стали опрашивать подростка. Тогда от анонима вновь поступил звонок. Он сообщил, что на вокзале произойдет теракт, если парня не отпустят. Девятиклассника освободили и стали проверять звонки.
Парень успел поделиться, что причиной анонимного обращения могла стать месть. Ранее в компьютерной игре Minecraft у него произошла ссора. Школьник предположил, что таким образом оппонент мог попытаться насолить подростку.
Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала уроженца Украины, который спонсировал ВСУ. Мужчину обвиняют в причастности к государственной измене.
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