Девятиклассника из Екатеринбурга заподозрили в связях с СБУ из-за ссоры в игре

Аноним дважды позвонил в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции пришли к девятикласснику домой из-за анонимного обращения. Подростка заподозрили в сотрудничестве с СБУ. Об этом порталу Е1 рассказал осведомленный источник.

Звонивший в полицию рассказал, что школьник может готовить диверсию от имени украинской спецслужбы. Силовики пришли домой и стали опрашивать подростка. Тогда от анонима вновь поступил звонок. Он сообщил, что на вокзале произойдет теракт, если парня не отпустят. Девятиклассника освободили и стали проверять звонки.

Парень успел поделиться, что причиной анонимного обращения могла стать месть. Ранее в компьютерной игре Minecraft у него произошла ссора. Школьник предположил, что таким образом оппонент мог попытаться насолить подростку.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала уроженца Украины, который спонсировал ВСУ. Мужчину обвиняют в причастности к государственной измене.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru