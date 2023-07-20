В Екатеринбурге рабочий напал на свою коллегу на производстве

Пострадавшая написала заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на Уралмаше рабочий предприятия с ножом напал на коллегу-маркетолога из-за мести. По словам девушки, причиной конфликта стало то, что она не устроила на работу родственницу нападавшего. Об этом жертва сообщила порталу Е1.

Изначально коллеги начали ссору только на словах. В порыве злости мужчина кинул в девушку коробку, которая повредила маркетологу лицо.

- Я заплакала, поднялась в офис. Спустя время мы с директором снова пошли на производство, где рабочий канцелярским ножом и порезал мне руку, - поделилась пострадавшая.

Мужчина нанес девушке удар, после чего она потеряла много крови. Ее увезли в больницу. Разрез на руке составил шесть сантиметров, повреждены три сухожилия. Пострадавшую прооперировали, руку зашили. Теперь девушка будет носить гипс минимум три месяца. В связи с нападением пострадавшая обратилась в полицию. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в УМВД города.

- Заявление по факту конфликтной ситуации поступило в отдел полиции № 15. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили в полиции.

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