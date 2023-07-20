Свердловский краевед позвал президента России в Сысерть

Президент отметил, что сейчас внутренний туризм очень развит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевед из Свердловской области позвал президента России Владимира Путина в Сысерть. Приглашение уралец озвучил 19 июля во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Свердловчанин Александр Савичев рассказал о своей малой родине и своем хобби. Мужчина проводит экскурсии, пишет книги и создает музей. Ранее он победил во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» и получил грант Росмолодежи. Благодаря этому он создал экскурсию с дополненной реальностью.

- Каждый экскурсовод будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть. Приглашаю вас в гости. Спасибо за внимание, – отметил Александр Савичев.

Владимир Путин выразил благодарность свердловчанину, хоть предложение его и не принял. Президент отметил, что сейчас внутренний туризм очень развит. Именно поэтому государство обращает большее внимание на развитие инфраструктуры.

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