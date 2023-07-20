Куйвашев проверил ход строительства современного мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Нижний Тагил 19 июля приехал Евгений Куйвашев. Губернатор Свердловской области проверил, как идет строительство современного мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Главная задача экокластера заключается в переработке отходов и получении вторичного сырья. Объект будет состоять из двух частей: мусоросортировочного комплекса и полигона.
- Сегодня здесь уже появляется первое оборудование. Так, на мусоросортировочной линии установлен барабанный грохот, с которого начинается автоматическое разделение отходов в зависимости от их размера. Также на площадке ведется установка газовой котельной, а в ближайшие дни сюда поступит конвейерное оборудование, - отметили в областном правительстве.
Помимо этого, на объекте монтируются металлоконструкции для пресса. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года. Комплекс будет перерабатывать бумагу, картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Применение особой технологии поможет снизить выделение горючих газов.
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