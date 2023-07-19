Евгений Куйвашев запустил Дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл городской Дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле после реконструкции. Дополнительное образование получают там более 4 тысяч детей.

Здание капитально отремонтировали - реконструировали кровлю и фасады, внутренние помещения, а также благоустроили прилегающую территорию.

- Благодаря ремонту полностью преобразился тренажерный зал, во дворце появился современный скалодром, а для 300 кружков и секций приобретены современная компьютерная и мультимедийная техника. Оборудование закуплено и для медиацентра, детского музыкального театра, студий вокала, хореографии, робототехники и судомоделирования, - сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Напоминаем, 19 июля губернатор ездил в Нижний Тагил с рабочим визитом. Евгений Куйвашев проверил как идет строительство мусоросортировочного комплекса, а также оценил, как проходит реставрация ансамбля Демидовского госпиталя.

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