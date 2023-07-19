В Екатеринбурге оборудовали парковку для детей-инвалидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Недалеко от реабилитационного центра в Екатеринбурге оборудовали парковку для детей-инвалидов. Этого удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры Верх-Исетского района.
- В целях защиты прав детей-инвалидов на социальную помощь прокуратура направила информацию главе Екатеринбурга о необходимости принятия мер по организации парковки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вблизи одного из центров реабилитации детей с ДЦП, нарушениями речи и особенностями развития не было парковочных мест. Ближайшие парковочные места находились достаточно далеко. Поэтому родителям приходилось носить детей до центра на руках, в связи с их физическими особенностями.
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