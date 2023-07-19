В Свердловской области на 6% поднимутся цены на электроэнергию Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЭК Свердловской области предлагает поднять тарифы на электроэнергию примерно на 6 % с 1 июля 2024 года. С такой просьбой они обратились в ФАС России, об этом сообщает “Правда УрФО”.

В письме главы комиссии Владимира Гришанова сказано, что минимальная цена киловатт-часа составит 5,46 рубля, а максимальная – 5,49 рубля. Если это предложение согласуют, то именно в этом диапазоне проиндексируют тарифы.

- Указанные предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения определены с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ, - говорится в письме руководителя РЭК Свердловской области.

Напоминаем, сейчас жители Свердловской области платят согласно своему тарифу: одноставочному, двухставочному и трехставочному, от 2 до 6 рублей.

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