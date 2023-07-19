Четырем участникам СВО из Свердловской области помогли получить выплату за ранение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырем участникам СВО из Свердловской области помогли получить выплату за ранения. Вовремя выплаты они не получили потому что специальные документы были оформлены с ошибками или не дошли до конечной инстанции.

Молодые люди из Верхней Туры, Березовского и Екатеринбурга получили ранение в бою, а потом лечились в госпитале. Соответствующих выплат они не получили и поэтому обратились к депутату Государственной Думы ФС РФ Максиму Иванову.

- Направил запрос в военную прокуратуру ЮВО и ЦВО. Разобрались оперативно, - сообщает Максим Иванов.

Оказалось, что в одном случае справку молодого человека из госпиталя банально потеряли в воинской части, во втором - перепутали отчество военнослужащего, в двух других – госпиталь справки оформил, но в воинскую часть отправить забыл.

Раненые бойцы получили положенную им выплату, а в воинской части усилили контроль за теми, кто занимается справками.