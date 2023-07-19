В Свердловской области проверили десятки тонн молока

Среди всего проверенного молока 19,7 процентов оказались фальсифицированным Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области 43 тоны молока прошли проверку. Из них больше четырех процентов продукта, а именно две тонны, оказались забракованы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота, - пояснили в ведомстве.

Также среди всего проверенного молока 19,7 процентов оказались фальсифицированным. А на виновных лиц составили 51 протокол об административном нарушении. Общая сумма штрафов превысила 1,5 миллионов рублей.

Ранее на Среднем Урале проверкам подвергался сыр. Из него половина оказалась некачественной. А именно проверку не прошел «Российский» сыр. Продукт оказался недостаточно жирным. При приготовлении на производстве могли нарушить технологию или намерено заменить молочный жир.

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