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НовостиОбщество19 июля 2023 11:21

Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?

Наталья ВЕСНИНА
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.

Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.

Фото: пресс-служба билайна

Фото: пресс-служба билайна

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